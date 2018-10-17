Кадейкин: в «Салавате» в меня верят, стараюсь использовать шансы и быть полезным

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал о своём голе в ворота магнитогорского «Металлурга» и отметил, что не придаёт значения личной статистике.



«Выкатывался с острого угла, вариантов было немного, поэтому решил так исполнить. Такие моменты заранее не продумаешь, делаешь то, что первым придёт в голову. Хорошо, что смелости хватило.



Не дают играть в большинстве? Тренерские решения не обсуждаю. Мне дают игровое время – я стараюсь использовать свои шансы в меньшинстве, в равных составах. Очки и голы видят все, но у нас каждый в команде проделывает большую работу, в том числе в обороне, все ребята стараются. У нас хороший и дружный коллектив – в этом наша главная сила. Я могу по нашей тройке сказать. Слава Солодухин и Володя Жарков проделывают огромный объём работы: ловят на себя шайбы, давят, вяжут соперников и при этом не забывают играть в комбинационный хоккей. Очень комфортно с ними играть.



Сборная России? Есть тренеры, которые определяют состав. И давайте честно, это только начало сезона, мне ещё нужно многое доказывать в «Салавате Юлаеве». Красивые голы – это хорошо, но игра складывается из многих моментов, я стараюсь быть полезным в каждом матче – это не только очки. Сейчас получаю удовольствие от игры, чувствую, что нужен команде, что мне тут доверяют. Это главное для хоккеиста, остаётся работать и доказывать, на тренерские решения можно повлиять только своей игрой», — сказал Кадейкин.

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В нынешнем сезоне на счету Кадейкина 9 (4+5) очков и 55,3 процента выигранных вбрасываний. Ни в одной из 16 игр он не заработал отрицательный показатель полезности (всего — «+11») и входит по этому показателю в десятку лучших игроков лиги.