Евгений Малкин вошёл в топ-100 бомбардиров за историю НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимал на домашнем льду «Ванкувер Кэнакс» и уступил в овертайме – 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 5 секунд, нанёс три броска и отметился голевой передачей при показателе полезности «-1». Малкин набрал 939-е очко в карьере и вошёл в число 100 самых результативных игроков в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 2857 очков, второе место занимает Яромир Ягр (1921), топ-3 замыкает Марк Мессье (1887). Лучшим среди россиян является результат Сергея Фёдорова — 1179 баллов.

За карьеру в НХЛ Евгений принял участие в 789 матчах, забросив 371 шайбу и сделав 568 результативных передач при полезности «+91».