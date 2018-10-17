Маккиннон — о поражении: Варламов сыграл хорошо, особенно в меньшинстве

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон похвалил российского голкипера Семёна Варламова за удачную игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 Б).

«Мы сыграли неплохо. У нас было много моментов. Думаю, мы играли уверенно. Я имею в виду, что мы не много дали шансов сопернику. Они много бросали, но это не были опасные броски. Варламов сыграл хорошо, особенно в меньшинстве», — цитирует Маккиннона официальный сайт НХЛ.

Голкипер «Колорадо» стал второй звездой матча. Российский вратарь отразил 41 бросок из 43 (13 из них в меньшинстве), но уступил в серии буллитов, не справившись с бросками Матса Цукарелло и Кевина Шаттенкирка. Из пяти своих матчей в сезоне Варламов не проиграл ни одного в основное время – три победы и два поражения за его пределами.