Постма: «зелёное дерби» — это шикарно, определённо, все ждут этого матча

Защитник «Ак Барса» Пол Постма после матча с «Йокеритом» (2:3) рассказал о причинах неудачной концовки игры, а также поделился ощущениями от предстоящего «зелёного дерби» с «Салаватом Юлаевым», которое состоится в Казани завтра, 18 октября.

«Мы могли выиграть этот матч и заслуживали победу, потому что играли хорошо. Но в концовке совсем не повезло, шайба попала в ворота от своего, Гарипов ничего не мог сделать в том моменте. Думаю, нам стоило продолжать атаковать в третьем периоде, идти вперёд, а мы как-то сбавили скорость, отошли назад и дали сопернику перехватить инициативу. Но в целом мы действовали здорово и на победу наиграли.

«Йокерит» — быстрая команда? Я считаю, мы неплохо с этим справлялись. Да, они быстрые, но и мы тоже, для нас вообще привычно играть в таком темпе. Большую часть двух первых периодов мы контролировали ход матча.

«Зелёное дерби»? Это шикарно, определённо тот матч, которого все ждут. Матч в Уфе был невероятным, и атмосфера там была одна из лучших, что я видел на хоккее. Слышал, что в Казани она точно такая же. В прошлый раз нам удался мощный камбэк, надеюсь, мы снова победим, но в обороне сыграем уже получше. У «Салавата Юлаева» мастеровитая команда, нужно ограничить их моменты.

Чувствую ли я напряжение? Пока не до конца, потому что провёл только один матч на выезде. Конечно, замечаю, как болельщики и пресса удваивают давление, но в этом вся суть игры. Это очень интересные матчи, жду их с нетерпением», — цитирует Постму официальный сайт казанского клуба.