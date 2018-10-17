Дебур: Торнтон себя обязательно поставит в состав, а у меня есть сомнения

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур сомневается, что нападающий Джо Торнтон сможет помочь команде в ближайших играх.

«Он себя обязательно поставит в состав. Но реальность такова, что он принимает антибиотики и лекарству нужно время, чтобы сделать свою работу. Мы не можем допустить, чтобы инфекция вернулась. Так что у меня есть сомнения. Я не исключаю такого варианта полностью, но лекарства должны сработать. А это не произойдёт за одну ночь.

Когда Джо вернётся? Не знаю. Я не специалист, чтобы давать прогноз, сколько времени ему понадобится. Он сдал кровь на анализ. Он покажет, есть ли инфекция или её удалось побороть. Я не знаю, как скоро он вернётся в состав», — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.

39-летний Торнтон порвал передние и крестообразные связки в левом колене 2 апреля 2017 года. Он вернулся через две недели и провёл последние четыре встречи серии первого раунда плей-офф против «Эдмонтон Ойлерз» (2-4). 24 апреля 2017 года ему была проведена операция.



В прошлом сезоне канадец набрал 36 (13+23) очков в 47 матчах, после чего 23 января порвал передние и крестообразные связки в правом колене. Через два дня ему была проведена операция.