Андрей Мезин стал ассистентом главного тренера «Трактора»

Бывший голкипер сборной Беларуси Андрей Мезин вошёл в тренерский штаб «Трактора».



Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, 44-летний специалист занял пост ассистента главного тренера. В качестве игрока уроженец Челябинска защищал цвета «Ак Барса», СКА, «Салавата Юлаева», магнитогорского «Металлурга», минского «Динамо», «Трактора» и «Авангарда».



Мезин является одним из самых успешных белорусских вратарей в истории. Участвовал в трёх зимних Олимпиадах – в Нагано (1998), Солт-Лейк-Сити (2002) и Ванкувере (2010), а также на 11 чемпионатах мира.



Андрей четыре раза становился лучшим хоккеистом Беларуси (1998, 1999, 2005, 2006). В сезоне-2012/13 вместе с «Трактором» стал серебряным призёром чемпионата КХЛ.

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