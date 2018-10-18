«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Овечкин забросил свою 5-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился своей пятой заброшенной шайбой в сезоне. В домашней встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (идёт 2-й период, 2:1) форвард забросил во втором периоде на 24-й минуте, ассистентами выступили Бретт Коннолли и Джон Карлсон.

Эта шайба стала восьмым результативным очком Овечкина в текущем сезоне. Всего в НХЛ россиянин отметился 1130 (612+518) баллами за результативность в 1009 матчах.

Видео взятия ворот в исполнении Овечкина доступно для просмотра в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Напомним, в 2018 году Овечкин стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли. На пути к трофею «столичные» одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).