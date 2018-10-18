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Два гола Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»

Два гола Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», действующий обладатель Кубка Стэнли, принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». «Столичные» одержали победу в овертайме счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0). Победную шайбу забросил защитник Мэтт Нисканен.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 23 минуты 28 секунд и оформил дубль. 3 (0+3) очка набрал защитник Джон Карлсон. Евгений Кузнецов записал на свой счёт результативную передачу. Защитник Дмитрий Орлов окончил матч с показателем «-1».

Нападающие «Рейнджерс» Владислав Наместников и Павел Бучневич результативными действиями не отметились.

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» одержал четвёртую победу в сезоне, обыграв «Сент-Луис Блюз» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Победную шайбу за 11 секунд до конца 3-го периода забросил Брендан Галлахер. Россиянин Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут 50 секунд и отметился результативной передачей. Иван Барбашёв очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2018, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 3
1:1, 2:1, 0:1, 1:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Зибанеджад (Крайдер, Пионк) – 06:09 (5x5), 1:1 – Карлсон (Бекстрём) – 14:05 (5x5), 2:1 – Овечкин (Карлсон, Коннолли) – 23:32 (5x4), 2:2 – Веси (Пионк, Хауден) – 32:42 (5x4), 3:2 – Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 37:01 (5x4), 3:3 – Крайдер (Пионк, Зибанеджад) – 50:25 (5x4), 4:3 – Нисканен (Кузнецов, Оши) – 62:18 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2018, четверг. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3 : 2
1:0, 1:1, 1:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Доми (Лехконен, Райлли) – 00:39 (5x5), 1:1 – Данн (Тарасенко, О'Райлли) – 23:21 (5x4), 2:1 – Райлли (Юдон, Друен) – 27:42 (5x4), 2:2 – Шенн (Стин, Перрон) – 56:31 (5x4), 3:2 – Галлахер (Татар) – 59:49 (5x5)
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Овечкин оформил дубль
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