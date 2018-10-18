Два гола Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», действующий обладатель Кубка Стэнли, принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». «Столичные» одержали победу в овертайме счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0). Победную шайбу забросил защитник Мэтт Нисканен.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 23 минуты 28 секунд и оформил дубль. 3 (0+3) очка набрал защитник Джон Карлсон. Евгений Кузнецов записал на свой счёт результативную передачу. Защитник Дмитрий Орлов окончил матч с показателем «-1».

Нападающие «Рейнджерс» Владислав Наместников и Павел Бучневич результативными действиями не отметились.

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» одержал четвёртую победу в сезоне, обыграв «Сент-Луис Блюз» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Победную шайбу за 11 секунд до конца 3-го периода забросил Брендан Галлахер. Россиянин Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут 50 секунд и отметился результативной передачей. Иван Барбашёв очков не набрал.