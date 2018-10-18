«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Овечкин оформил дубль

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 после второго периода).

В этом матче российский форвард «столичных» Александр Овечкин забросил вторую шайбу хозяев, а за 3 минуты до второго перерыва вывел свою команду вперёд, оформив дубль. Ассистентами в этой заброшенной шайбе выступили Никлас Бекстрём и Джон Карлсон.

Видео взятия ворот в исполнении Овечкина доступно для просмотра в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Эта шайба стала девятым результативным очком Овечкина в текущем сезоне. Всего в НХЛ россиянин отметился 1131 (613+518) баллами за результативность в 1009 матчах.

Напомним, в 2018 году Овечкин стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли.