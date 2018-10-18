Анатолий Голышев включён в состав «Автомобилиста» на выездную серию

«Автомобилист» отправился на двухматчевую выездную серию, информирует официальный сайт команды.



Тренерский штаб во главе с Андреем Мартемьяновым взял с собой следующих хоккеистов:



Вратари: Якуб Коварж, Владислав Гросс, Владимир Сохатский;



Защитники: Станислав Егоршев, Кирилл Лямин, Ефим Гуркин, Георгий Мишарин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Иван Вишневский, Никита Трямкин, Даниил Валитов, Алексей Василевский;



Нападающие: Найджел Доус, Дэн Секстон, Анатолий Голышев, Илья Крикунов, Георгий Белоусов, Франсис Паре, Виталий Попов, Владимир Кузнецов, Евгений Грачёв, Степан Хрипунов, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Егор Миловзоров, Максим Рассейкин, Стефан Да Коста.



В Екатеринбурге продолжают восстановление после травм Александр Торченюк, Артём Гареев, Евгений Чесалин и Александр Кучерявенко. В заявку включён нападающий Анатолий Голышев, который из-за травмы не играл с 5 октября.



В ходе выездной серии «Автомобилист» встретится с «Северсталью» (19 октября) и «Локомотивом» (21 октября).

«Автомобилист» сметает всех в КХЛ. Как собирали эту команду? Уральцы не собираются останавливаться.