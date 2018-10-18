«Спартак» — «Динамо» Р: стали известны составы команд

Стали известны составы на матч между «Спартаком» и рижским «Динамо», который состоится сегодня, 18 октября, в МСК «ЦСКА-Арена», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов. Начало встречи – в 19:30 мск.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Калинин — Кулик, Филатов — Максвелл — Хохлачёв;

Кутейкин — Григорьев, Трунёв — Ганзл — Даугавиньш;

Дыбленко — Провольнев, Лещенко — Зубов — Лисин;

Гончаров, Никонцев — Талалуев — Косов, Шалагин.



«Динамо» Рига:



Гудлевскис (Билялов)

Алишаускас — Сотниекс, Мейя — Батнья — Гегерис;

Дзанетти — Майоне, Дарзиньш — Виделль — Редлихс;

Гимаев — Шуленин, Гиллиес — Мюттюнен — Кларк;

Калькис, Павловс — Джериньш — Скворцовс, Липсбергс.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19