Тертышный: мне нравится игра «Трактора», не хватило концентрации в концовке

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с «Барысом» (4:5 ОТ).



«Не получилось удержать этот победный счёт. Наверное, не всё сразу. Есть ещё определённые моменты, над которыми надо работать. Может, команда не в лучшем физическом состоянии. В процессе будем подтягивать.



По игре — сегодня и в предыдущем матче ребята показали очень хороший хоккей. Всё то, что обговаривали, выполняется. Процесс идёт, игра меняется. Поэтому, наверное, и счёт совсем другой. Понятно, что соперник очень сильный. Смотрели их игры, видно, что они очень хорошо двигаются, много играют в атаке, поэтому нам пришлось много играть в обороне, тратили силы. В концовке не хватило концентрации. А так, мне игра понравилась, ребят я поблагодарил. Будем отдыхать, восстанавливаться и готовиться к „Авангарду“», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Барыс» отыграл две шайбы и победил «Трактор», у Боченски — дубль