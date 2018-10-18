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СКА взял верх над московским «Динамо» в Санкт-Петербурге

СКА взял верх над московским «Динамо» в Санкт-Петербурге
Хоккей / КХЛ

В Санкт-Петербурге местный СКА одержал победу над московским «Динамо», встреча закончилась со счётом 3:2.

Счёт во встрече открыли гости — Евгений Мозер поразила ворота Магнуса Хелльберга уже на второй минуте игры. К концу второго периода СКА не только отыгрался, но и обеспечил себе преимущество, голы в свой актив записали Никита Гусев, Александр Дергачёв и Патрик Херсли. В концовке заброшенная шайба Дмитрия Моисеева сократила отставание гостей, но сравнять счёт «Динамо» не сумело.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2018, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3 : 2
1:1, 2:0, 0:1
Динамо М
Москва
0:1 – Мозер – 01:13 (5x5), 1:1 – Гусев (Якупов) – 09:45 (5x5), 2:1 – Дергачёв (Кручинин, Барабанов) – 24:07 (5x4), 3:1 – Херсли (Белов, Дацюк) – 35:35 (5x4), 3:2 – Моисеев (Пепеляев, Койвисто) – 58:01 (5x5)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами прошедшего матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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