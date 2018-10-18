СКА взял верх над московским «Динамо» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге местный СКА одержал победу над московским «Динамо», встреча закончилась со счётом 3:2.



Счёт во встрече открыли гости — Евгений Мозер поразила ворота Магнуса Хелльберга уже на второй минуте игры. К концу второго периода СКА не только отыгрался, но и обеспечил себе преимущество, голы в свой актив записали Никита Гусев, Александр Дергачёв и Патрик Херсли. В концовке заброшенная шайба Дмитрия Моисеева сократила отставание гостей, но сравнять счёт «Динамо» не сумело.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами прошедшего матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги



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