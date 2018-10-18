Цулыгин: возможно, «Салават» будет опротестовывать решения судей

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от проигранного матча с «Ак Барсом» (1:3).



«Поздравляю «Ак Барс» с победой. Была хорошая боевая игра, я не могу в чём-то упрекнуть ребят, сказать, что они что-то не доделали. Все показали хорошую самоотдачу, ребята боролись и бились. К сожалению, где-то нам не хватило удачи — мы не смогли забить, поэтому проиграли.



Ткачёв не набирает очков восемь матчей подряд? Нет никакой проблемы, бывает такое иногда — период, который нужно перетерпеть, пережить, с честью пройти. Потом он будет набирать очки.



Будем ли опротестовывать решения судей? Может быть, будем. Сейчас о судьях не могу разговаривать. Пересмотрим игру — решим», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

Бурдасов запустил бутылкой в судей. Выглядело грозно «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата» в «зелёном дерби».