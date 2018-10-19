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Две передачи Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Филадельфию»

Две передачи Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» одержал домашнюю победу над «Филадельфией Флайерз» — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1).

В первом периоде на голы Трэвиса Конечны и Шона Кутюрье (с передачи Ивана Проворова) «жакеты» ответили лишь точным броском Энтони Дюклера. А вот во втором игровом отрезке хозяева отметились тремя шайбами – дубль на счету Кэма Аткинсона (оба раза с передач Артемия Панарина), одна шайба в активе Ника Фолиньо. Оскар Линдблом в начале третьего периода сократил отставание, но Джош Андерсон и Сонни Милано закрепили победу «Коламбуса».

Панарин провёл на льду 20 минут и 4 секунды, за которые заработал показатель полезности «+1». Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл 22 минуты 11 секунд – самый большой показатель в команде.

В параллельном матче «Колорадо Эвеланш» одержал выездную победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:3 (1:0, 1:2, 1:3) благодаря хет-трику шведского нападающего Габриэля Ландескога, по голу на счету Свена Андигетто и Микки Рантанена. В составе «дьяволов» отличились Нико Хишир, Тейлор Холл и Брайан Бойл.

Семён Варламов участия во встрече не принимал. Никита Задоров заработал семь минут штрафа, два раза бросил по воротам и сделал пять хитов за 15 минут и 38 секунд, проведённых на льду. Владислав Каменев сыграл 12.36 и один раз бросил по воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2018, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
6 : 3
1:2, 3:0, 2:1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Конечны (Хег, Жиру) – 10:06 (5x5), 1:1 – Дюклер (Мюррей, Нутиваара) – 17:53 (5x5), 1:2 – Кутюрье (Проворов, Жиру) – 19:10 (5x5), 2:2 – Аткинсон (Панарин) – 21:34 (5x5), 3:2 – Аткинсон (Панарин) – 24:42 (5x5), 4:2 – Фолиньо (Савар, Веренски) – 28:34 (5x5), 4:3 – Линдблом (Конечны) – 41:07 (5x5), 5:3 – Андерсон – 55:12 (5x5), 6:3 – Милано (Бьёркстранд) – 57:48 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2018, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3 : 5
1:0, 1:2, 1:3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Хишир (Зейджак, Холл) – 17:42 (5x4), 1:1 – Андригетто (Керфут, Коул) – 21:17 (4x4), 1:2 – Ландеског (Рантанен, Маккиннон) – 27:08 (5x4), 2:2 – Холл (Грин, Хишир) – 35:42 (6x5), 3:2 – Бойл (Палмьери, Холл) – 46:22 (5x4), 3:3 – Ландеског (Коул, Рантанен) – 48:08 (5x5), 3:4 – Ландеског (Рантанен, Маккиннон) – 56:38 (5x5), 3:5 – Рантанен (Маккиннон, Джонсон) – 59:47 (en)
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