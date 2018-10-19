Две передачи Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Филадельфию»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» одержал домашнюю победу над «Филадельфией Флайерз» — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1).

В первом периоде на голы Трэвиса Конечны и Шона Кутюрье (с передачи Ивана Проворова) «жакеты» ответили лишь точным броском Энтони Дюклера. А вот во втором игровом отрезке хозяева отметились тремя шайбами – дубль на счету Кэма Аткинсона (оба раза с передач Артемия Панарина), одна шайба в активе Ника Фолиньо. Оскар Линдблом в начале третьего периода сократил отставание, но Джош Андерсон и Сонни Милано закрепили победу «Коламбуса».

Панарин провёл на льду 20 минут и 4 секунды, за которые заработал показатель полезности «+1». Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл 22 минуты 11 секунд – самый большой показатель в команде.

В параллельном матче «Колорадо Эвеланш» одержал выездную победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:3 (1:0, 1:2, 1:3) благодаря хет-трику шведского нападающего Габриэля Ландескога, по голу на счету Свена Андигетто и Микки Рантанена. В составе «дьяволов» отличились Нико Хишир, Тейлор Холл и Брайан Бойл.

Семён Варламов участия во встрече не принимал. Никита Задоров заработал семь минут штрафа, два раза бросил по воротам и сделал пять хитов за 15 минут и 38 секунд, проведённых на льду. Владислав Каменев сыграл 12.36 и один раз бросил по воротам.