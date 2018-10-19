Коннор Макдэвид повторил достижение Уэйна Гретцки и Яри Курри

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» одержал домашнюю победу над «Бостон Брюинз», взяв верх в овертайме – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи. Благодаря этому на счету 21-летнего канадца стало 11 (4+7) очков в пяти матчах «Ойлерз» с начала сезона. Он стал лишь третьим игроком в истории «нефтяников», кто добивался такого результата на старте после Уэйна Гретцки и Яри Курри. Отметим, что Гретцки подобное достижение оформлял семь раз за карьеру.

В общей сложности команда Тодда Маклеллана забросила 13 шайб в пяти матчах сезона, таким образом Макдэвид принял участие в 84,6% (11 из 13) голах команды.