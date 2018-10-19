Горский о забеге Ежова: судьи вмешались вовремя, не допустив развития конфликта

Ситуацию, сложившуюся на последней минуте матча регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – «Нефтехимик», прокомментировал глава департамента судейства Алексей Горский.

На 60-й минуте защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов забивает гол, тренерский штаб «Витязя» берёт запрос на положение «вне игры», после запроса гол засчитан. Во время процедуры просмотра голкипер «Нефтехимика» Илья Ежов приезжает в зону «Витязя», во время его конфликта с вратарём «Витязя» защитник подмосковной команды Войтех Мозик наносит удар клюшкой нападающему «Нефтехимика» Илье Аркалову.

«Прежде всего отмечу, что судьи грамотно разобрались в эпизоде и не упускали из вида игроков в момент просмотра. Как выяснилось, не зря. Илья Ежов решил, видимо, выяснить отношения с коллегой Йони Ортио и для этого пересёк красную линию. Согласно правилу 209 вратарю не разрешается принимать участие в матче за пределами центральной красной линии в любое время матча. За нарушение на вратаря налагается малый штраф. Что в итоге и было сделано. Считаю, что жесты Ортио вряд ли могли спровоцировать Ежова на такие действия. Но это концовка матча, «Нефтехимик» проигрывает, голкипер не совладал с нервами. Судьи вмешались вовремя и не допустили развития конфликта, оштрафовав Ежова по минимуму», — цитирует Горского официальный сайт КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Витязя» в YouTube.

«На 60-й минуте было наложено четыре штрафа. Помимо двух минут Ежову был выписан командный малый штраф «Витязю». Тут всё просто – взятие ворот подтвердилось, положения «вне игры» не было, а с этого года в данном случае команда, сделавшая запрос, получает две минуты.

Ещё один штраф, вызвавший обсуждение болельщиков, – удаление Войтеха Мозика до конца игры. После того как Ежов приехал на половину поля «Витязя», начался конфликт между игроками, и Мозик ткнул клюшкой Аркалова. На фрагменте ниже это можно увидеть очень чётко – колющий удар, за который в соответствии с пунктом 2 правила 161 на защитника «Витязя» и наложен большой плюс автоматически дисциплинарный штраф до конца матча», — сказал Горский.