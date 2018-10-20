Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня на своём официальном сайте. Напомним, сегодня в НХЛ было сыграно три матча, в которых приняли участие пятеро российских хоккеистов.



Третьей звездой дня стал нападающий «Нэшвилл Предаторз» Зак Риналдо, в выигранном матче с «Калгари Флэймз» (5:3) записавший в актив победную шайбу.



Второй звездой признан вратарь «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник, пропустивший лишь одну шайбу после 34 бросков во встрече с «Даллас Старз» (3:1).



Возглавил тройку лучших хоккеистов дня нападающий клуба «Флорида Пантерз» Джонатан Юбердо, в упорной встрече с «Вашингтоном» (6:5 Б) сумевший набрать три (1+2) балла и реализовавший победный буллит.

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