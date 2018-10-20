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Минское «Динамо» потерпело восьмое подряд поражение, крупно проиграв «Сибири»

Минское «Динамо» потерпело восьмое подряд поражение, крупно проиграв «Сибири»
Хоккей / КХЛ

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене одержала разгромную победу над минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 6:0. Подопечные Горди Дуайера потерпели восьмое подряд поражение и остались на последнем месте в Западной конференции.

«Сибирь» ударно начала игру: к 112-й секунде голы на свой счёт успели записать Дмитрий Саюстов и Павел Ткаченко. В концовке первого периода голом отметился Евгений Бодров, а во второй 20-минутке хозяева забили трижды: авторами шайб стали Николай Демидов, Данил Романцев и Александр Логинов. Больше в матче голов забито не было, «сухарь» оформил голкипер «Сибири» Дэнни Тейлор.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2018, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
6 : 0
3:0, 3:0, 0:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Саюстов – 00:19 (5x5), 2:0 – Ткаченко (Пешехонов, Бодров) – 01:42 (5x5), 3:0 – Бодров (Алексеев, Игнатович) – 19:12 (5x4), 4:0 – Демидов – 28:37 (5x5), 5:0 – Романцев – 33:45 (4x5), 6:0 – Логинов (Пельтола) – 36:49 (5x4)

Посмотреть видео с забитыми голами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

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