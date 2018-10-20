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Рижское «Динамо» одержало выездную победу над «Витязем»

Рижское «Динамо» одержало выездную победу над «Витязем»
Хоккей / КХЛ

«Витязь» встречался с рижским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоялся в Подольске и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Рижане открыли счёт на 14-й минуте после результативного броска в исполнении Кевина Кларка. Во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами – на гол Лауриса Дарзиньша подопечные Валерия Белова ответили точным броском Миро Аалтонена, реализовавшего численный перевес. Несмотря на все старания хозяев, им так и не удалось восстановить равновесие.

«Витязь» проиграл во второй раз за последние шесть матчей. Рижане, в свою очередь, одержали вторую победу подряд — в прошлой игре они оказались сильнее московского «Спартака».

КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2018, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
1 : 2
0:1, 1:1, 0:0
Динамо Р
Рига
0:1 – Кларк (Редлихс М., Майоне) – 13:27 (5x4), 0:2 – Дарзиньш (Майоне) – 26:57 (5x5), 1:2 – Аалтонен (Столяров, Сёмин) – 31:11 (5x4)
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