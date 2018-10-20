Рижское «Динамо» одержало выездную победу над «Витязем»

«Витязь» встречался с рижским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоялся в Подольске и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.



Рижане открыли счёт на 14-й минуте после результативного броска в исполнении Кевина Кларка. Во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами – на гол Лауриса Дарзиньша подопечные Валерия Белова ответили точным броском Миро Аалтонена, реализовавшего численный перевес. Несмотря на все старания хозяев, им так и не удалось восстановить равновесие.

«Витязь» проиграл во второй раз за последние шесть матчей. Рижане, в свою очередь, одержали вторую победу подряд — в прошлой игре они оказались сильнее московского «Спартака».