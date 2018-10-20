Воронин: «Динамо» будет серьёзно настраиваться, соперник помнит прошлый сезон

Нападающий «Спартака» Артём Воронин после игры со «Слованом» (4:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским «Динамо», который состоится 22 октября. В прошлом сезоне красно-белые обыгрывали бело-голубых четыре раза.



«Следующая игра с «Динамо»? Как можно о ней не помнить? Я и прошлый сезон забыть не могу. Соперник будет настраиваться очень серьёзно. Они, как и я, тоже помнят прошлый сезон. Сейчас с вами говорю о «Словане» и сразу забываю про этот матч. Будем готовиться», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



«Спартак» одержал победу в первом матче после отставки Вадима Епанчинцева, а подопечные Владимира Орсага прервали победную серию из пяти игр.

В «Спартаке» устали нянчиться с Епанчинцевым. Кто будет новым тренером? Вадим Епанчинцев уволен с поста главного тренера красно-белых.