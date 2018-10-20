«Колорадо» обыграл «Каролину», Задоров отметился голевой передачей

«Колорадо Эвеланш» одолел «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной лиги. Игра, которая прошла в Роли, закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



В составе победителей дублем отметился Габриэль Ландеског, ещё одну шайбу забросил Натан Маккинннон, который набрал 3 (1+2) очка. Единственным результативным броском у хозяев отметился Майкл Ферланд.



Голкипер «Колорадо» Семён Варламов остался в запасе. Игровое время форварда «лавин» Владислава Каменева — 7.31, хоккеист отметился силовым приёмом и двумя заблокированными бросками. Защитник гостей Никита Задоров провёл 15 минут, отдав голевую передачу и заработав показатель полезности «+2».



Нападающий «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 13 минут 41 секунду, за это время он нанёс пять бросков, заработал две минуты штрафа и показатель полезности «-1». Форвард хозяев Валентин Зыков отметился одним броском за 11 минут 46 секунд, проведённых на площадке.