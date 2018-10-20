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«Колорадо» обыграл «Каролину», Задоров отметился голевой передачей

«Колорадо» обыграл «Каролину», Задоров отметился голевой передачей
Хоккей / НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одолел «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной лиги. Игра, которая прошла в Роли, закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Габриэль Ландеског, ещё одну шайбу забросил Натан Маккинннон, который набрал 3 (1+2) очка. Единственным результативным броском у хозяев отметился Майкл Ферланд.

Голкипер «Колорадо» Семён Варламов остался в запасе. Игровое время форварда «лавин» Владислава Каменева — 7.31, хоккеист отметился силовым приёмом и двумя заблокированными бросками. Защитник гостей Никита Задоров провёл 15 минут, отдав голевую передачу и заработав показатель полезности «+2».

Нападающий «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 13 минут 41 секунду, за это время он нанёс пять бросков, заработал две минуты штрафа и показатель полезности «-1». Форвард хозяев Валентин Зыков отметился одним броском за 11 минут 46 секунд, проведённых на площадке.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2018, суббота. 20:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
1 : 3
0:1, 0:1, 1:1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Ландеског (Маккиннон) – 16:49 (5x5), 0:2 – Ландеског (Маккиннон, Бэрри) – 29:13 (5x4), 0:3 – Маккиннон (Задоров, Рантанен) – 56:51 (5x5), 1:3 – Ферланд (Ахо, Терявяйнен) – 57:27 (5x5)
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