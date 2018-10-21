Маззин: «Лос-Анджелес» пойдёт на обмены, если такое отношение не изменится

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Джейк Маззин прокомментировал проигрыш (1:5) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз».

«Мы удовлетворились средним уровнем. Так не должно быть. Так мы ничего не добьёмся. Сезон долгий, и клуб пойдёт на обмены, если такое отношение не изменится. Мы не этого хотели. Нам надо посмотреть на себя в зеркало.

Собрание за закрытыми дверями? Мы кое-что обсудили, поговорили о том, что нам надо сделать, чтобы исправить ситуацию. Это всё, что я могу вам сообщить», — цитирует Маззина официальный сайт НХЛ.

Хет-трик в составе победителей оформил Джефф Скиннер. Форвард «Баффало» Джейсон Поменвиль набрал 3 (1+2) очка. На счету Джека Айкела две результативные передачи. Единственную шайбу в составе «Кингз» забросил Дрю Даути.