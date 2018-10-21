Никитин — о победе над СКА: игроки ЦСКА — молодчики, они сражались и терпели

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями после выездной победы над СКА (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Тяжёлая игра, хорошие команды играли. Где-то напряжение довлело над всеми. Сражались, терпели, молодчики», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Гости открыли счёт на 11-й минуте матча после того, как Сергей Андронов подправил на пятаке шайбу после броска Никиты Нестерова. Подопечные Ильи Воробьёва восстановили паритет на старте второго игрового отрезка благодаря Андрею Кузьменко, поразившему ворота бывшей команды и отметившемуся первой шайбой в составе питерского клуба. В третьей двадцатиминутке хоккеисты не сумели порадовать болельщиков голами, и основное время встречи завершилось вничью. Овертайм также не выявил победителя, и судьбу противостояния решила серия буллитов, где успех сопутствовал «армейцам» из Москвы — победный бросок на счету Максима Шалунова.