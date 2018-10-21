Воробьёв — о матче с ЦСКА: я доволен игрой СКА

Главный тренер СКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение со счётом 1:2 Б в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА.



«Доволен ребятами и игрой. В первом периоде было два удаления, а так играли, работали, к сожалению, только одно очко. Доволен ли домашней серией? Весной будем подводить итоги.



Дацюк выходил на все вбрасывания в овертайме? Не первый раз этот вопрос задают. Почему не использовать сильные качества человека?» — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Гости открыли счёт на 11-й минуте матча после того, как Сергей Андронов подправил на пятаке шайбу после броска Никиты Нестерова. Подопечные Ильи Воробьёва восстановили паритет на старте второго игрового отрезка благодаря Андрею Кузьменко, поразившему ворота бывшей команды и отметившемуся первой шайбой в составе питерского клуба. В третьей двадцатиминутке хоккеисты не сумели порадовать болельщиков голами, и основное время встречи завершилось вничью. Овертайм также не выявил победителя, и судьбу противостояния решила серия буллитов, где успех сопутствовал «армейцам» из Москвы — победный бросок на счету Максима Шалунова.

ЦСКА, как Хабиб, вяжет и душит. В роли Макгрегора оказался СКА Наш боец болел за питерцев, но три буллита Шалунова решили исход поединка в пользу москвичей.