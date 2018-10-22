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Итоги дня НХЛ для россиян: два очка Кучерова, «-2» Анисимова

Итоги дня НХЛ для россиян: два очка Кучерова, «-2» Анисимова
Хоккей / НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись три матча, в которых выступали пять российских хоккеистов.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал два очка во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3), нанеся четыре броска в створ ворот. Защитник «молний» Михаил Сергачёв отметился четырьмя заблокированными бросками. Форвард «Чикаго» Артём Анисимов закончил матч с показателем полезности «-2», а голкипер «Тампы» Андрей Василевский получил отдых.

ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1+124+220.35-00
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+003+119.19-04
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+002014.34010
Наместников (н)«Рейнджерс»0+004-111.3220%00
Анисимов (н)«Чикаго»0+001-217.20000
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