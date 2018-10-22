Итоги дня НХЛ для россиян: два очка Кучерова, «-2» Анисимова

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись три матча, в которых выступали пять российских хоккеистов.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал два очка во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3), нанеся четыре броска в створ ворот. Защитник «молний» Михаил Сергачёв отметился четырьмя заблокированными бросками. Форвард «Чикаго» Артём Анисимов закончил матч с показателем полезности «-2», а голкипер «Тампы» Андрей Василевский получил отдых.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Кучеров (н) «Тампа-Бэй» 1+1 2 4 +2 20.35 - 0 0 Сергачёв (з) «Тампа-Бэй» 0+0 0 3 +1 19.19 - 0 4 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 0 2 0 14.34 0 1 0 Наместников (н) «Рейнджерс» 0+0 0 4 -1 11.32 20% 0 0 Анисимов (н) «Чикаго» 0+0 0 1 -2 17.20 0 0 0