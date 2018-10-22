Итоги дня НХЛ для россиян: два очка Кучерова, «-2» Анисимова

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись три матча, в которых выступали пять российских хоккеистов.
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал два очка во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3), нанеся четыре броска в створ ворот. Защитник «молний» Михаил Сергачёв отметился четырьмя заблокированными бросками. Форвард «Чикаго» Артём Анисимов закончил матч с показателем полезности «-2», а голкипер «Тампы» Андрей Василевский получил отдых.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|1+1
|2
|4
|+2
|20.35
|-
|0
|0
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|0
|3
|+1
|19.19
|-
|0
|4
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|2
|0
|14.34
|0
|1
|0
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|4
|-1
|11.32
|20%
|0
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|1
|-2
|17.20
|0
|0
|0
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