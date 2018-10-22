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57 сейвов Серебрякова помогли «Адмиралу» обыграть «Нефтехимик»

57 сейвов Серебрякова помогли «Адмиралу» обыграть «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ

«Адмирал» встречался с «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась во Владивостоке и закончилась со счётом 4:1 в пользу приморского клуба.

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Подопечные Сергея Светлова вышли вперёд в середине первого игрового отрезка после того, как Александр Угольников реализовал численный перевес. «Волки» восстановили равновесие на старте третьего периода стараниями Богдана Якимова, на что хозяева ответили двумя голами за 10 секунд – Владимир Бутузов реализовал большинство, а Кирилл Воронин отличился в равных составах. В концовке клуб из Владивостока отправил четвёртую шайбу в пустые ворота усилиями Бутузова, оформившего дубль. Голкипер хозяев Никита Серебряков отразил 57 бросков по своим воротам.

«Адмирал» прервал серию из девяти поражений, а «Нефтехимик» проиграл в третий раз за последние четыре матча.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2018, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
4 : 1
1:0, 0:0, 3:1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Угольников (Козловский, Черников) – 11:04 (5x4), 1:1 – Якимов (Хайруллин, Порядин) – 41:55 (5x5), 2:1 – Бутузов (Мищенко, Черников) – 44:38 (5x4), 3:1 – Воронин (Говорка) – 44:48 (5x5), 4:1 – Бутузов (Серебряков) – 58:09 (en)
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