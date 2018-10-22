Стали известны составы на матч между «Спартаком» и московским «Динамо», который состоится сегодня, 22 октября, на «ЦСКА Арене», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Калинин – Кулик, Филатов – Зубов – Хохлачёв;
Григорьев – Кутейкин, Лисин – Ганзл – Даугавиньш;
Осипов – Дыбленко, Карсумс – Максвелл – Косов;
Никонцев – Воронин – Лещенко, Талалуев.
«Динамо» (Москва):
Бочаров (Ерёменко);
Койвисто – Вишневский, Кагарлицкий – Шипачёв – Макаров;
Волков – Никулин, Брюквин – Индрашис – Алексеев;
Зайцев – Пепеляев, Моисеев – Мозер – Кулёмин;
Миронов, Тарасов – Панкратов – Круглов, Петунин.
Стали известны составы «Спартака» и «Динамо» на московское дерби