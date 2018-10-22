Назаров — о 57 сейвах Серебрякова: такие игры случаются

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от проигранного матча с дальневосточным «Адмиралом» (1:4). Нижнекамские хоккеисты бросили по воротам Никиты Серебрякова 58 раз, но сумели лишь раз пробить голкипера.



«Такие игры случаются. Ребята старались, лидировали в движении, могли забить. Как можно быстрее нам нужно забыть этот матч, готовиться к следующему», — приводит слова Назарова официальный сайт клуба из Владивостока.

Подопечные Сергея Светлова вышли вперёд в середине первого игрового отрезка после того, как Александр Угольников реализовал численный перевес. «Волки» восстановили равновесие на старте третьего периода стараниями Богдана Якимова, на что хозяева ответили двумя голами за 10 секунд – Владимир Бутузов реализовал большинство, а Кирилл Воронин отличился в равных составах. В концовке клуб из Владивостока отправил четвёртую шайбу в пустые ворота усилиями Бутузова, оформившего дубль.