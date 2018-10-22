Бобков: «подкидочка» Умарка — не издевательство, скорее, элемент красоты

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков поделился впечатлениями от выигранного матча с «Салаватом Юлаевым» (1:0 ОТ).



«Разница между двумя играми в Уфе? Ничего не менял, ребята помогли, и у Уфы не было таких опасных моментов. В чем уникальность Юхи Метсолы? Он очень здорово выбирает позицию, с его габаритами у него лучший показатель в данном навыке.



Издевательство ли «подкидочка» Умарка? Скорее, элемент красоты. Он такой игрок, от него всего можно ожидать. Болельщикам это нравится, это часть игры. Он так решил, я не против. Хорошо, что я поймал», — передаёт слова вратаря корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

Подсмотреть видео игрового момента с Умарком также можно в «твиттере» «Авангарда»