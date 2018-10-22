Семёнов: «Салавату» нужно лучше играть в атаке, сегодня там было глухо

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:1 ОТ).



«Мы проиграли игру перед их воротами, мне кажется, что оттуда должны забивать. Броски есть, а работы на пятачке нет. А также не удалось реализовать большинство в критический момент. В последнее время у нас есть проблемы в большинстве, поэтому будем работать над этим компонентом.



Хоть и бросков было много, но мы сыграли на ноль в основное время. Все подборы под воротами мы забрали себе. Они бросали по периметру, а мы блокировали их опасные броски, потому что серьезно разбирали игру. Метсола сыграл шикарно. По большому счету, не было добиваний, все было хорошо.



Моё состояние? Я всегда себя хорошо чувствую. И в целом вся команда. Разные моменты бывают, сегодня, например, команда неплохо оборонялась. Нам нужно лучше играть в нападении, так как у нас много техничных игроков впереди. Сегодня в нападении было глухо», — приводит слова хоккеиста «Горобзор».