Волков: «Динамо» меняет тактику при игре в меньшинстве, нам нужно время

Защитник московского «Динамо» Артём Волков подвёл итоги встречи со «Спартаком» (2:4).



«Почему пятый раз подряд проиграли «Спартаку»? Если честно, у меня нет ответа на этот вопрос. Просто не дожимаем мы их где-то. Третий период? Пропустили два гола, не понимаю, что случилось. Наверное, подсели где-то. Не хватило нам хладнокровия, чтобы довести игру до победы.



Худшее меньшинство в лиге? Мы стараемся, работаем над этим компонентом. Сейчас перестраиваемся на новую тактику, нам нужно немного времени, чтобы исправить ситуацию.



Необходима пауза, чтобы набрать физические кондиции? Возможно. В любом случае, до паузы на Евротур ещё много игр, надо их выигрывать как-то. Кровь из носу, нужно дорабатывать до конца. Будем работать.



Что сказали Бочарову после гола Кутейкина? Да ничего страшного не случилось. Неприятная шайба, но Ваня нас много тащил в ходе игры», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.