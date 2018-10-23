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37 сейвов Варламова принесли «Колорадо» победу над «Филадельфией»

37 сейвов Варламова принесли «Колорадо» победу над «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» дома уступил «Колорадо Эвеланш» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

Счёт уже на четвёртой минуте встречи открыл нападающий гостей Микко Рантанен. В середине второго периода Мэттью Ньето увеличил преимущество «лавин», а на старте третьего игрового отрезка Габриэль Ландеског сделал счёт разгромным. «Филадельфия» усилиями Нолана Патрика одну шайбу отыграла, а точку в матче поставил всё тот же Рантанен, поразивший в концовке встречи пустые ворота.

Российский вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 37 бросков из 38. На счету Никиты Задорова три броска в створ и показатель полезности «+2» за 18 минут и 17 секунд, проведённых на льду.

Защитник «лётчиков» Иван Проворов сыграл 28.45 (самый высокий результат в команде), но заработал показатель полезности «-3».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2018, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1 : 4
0:1, 0:1, 1:2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Рантанен (Маккиннон, Ландеског) – 03:23 (5x5), 0:2 – Ньето (Калверт, Сёдерберг) – 34:54 (5x4), 0:3 – Ландеског – 42:25 (5x5), 1:3 – Патрик (Санхайм, Ворачек) – 43:26 (5x5), 1:4 – Рантанен – 58:45 (en)
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