Натан Маккиннон и Микко Рантанен установили парный рекорд «Колорадо»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» дома уступил «Колорадо Эвеланш» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

Форварды «Колорадо» Натан Маккиннон и Микко Рантанен продлили результативные серии со старта сезона до девяти матчей. Финский форвард записал на свой счёт дубль (всего у него стало 4+12 в девяти матчах), а канадец отметился голевой передачей (8+7 в сезоне).

Таким образом, игроки установили парный рекорд франшизы – до них он принадлежал Джо Сакику и Антону Штястны (период «Квебек Нордикс»), которые в сезоне-1988/89 набирали очки в восьми матчах подряд со старта сезона.

Если брать только историю «Эвеланш», то Рантанен и Маккиннон повторили и единоличный рекорд Джона-Майкла Лайлса (девять матчей, сезон-2010/11).

