Безголевая серия Владимира Тарасенко достигла шести матчей

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» Джетс» дома взял верх в овертайме над «Сент-Луис Блюз» — 5:4.

Российский нападающий Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут и 11 секунд (из которых почти пять минут пришлись на игру в большинстве), за которые дважды бросил в створ и заработал показатель полезности «-1». Безголевая серия Тарасенко достигла шести матчей. А всего в этом сезоне он забивал лишь в одной игре, когда оформил дубль в матче с «Чикаго Блэкхоукс» 6 октября.

В восьми матчах нынешней регулярки 26-летний форвард отметился 6 (2+4) очками при показателе полезности «-6». В среднем за матч воспитанник «Сибири» проводит на льду чуть больше 19,5 минуты.