Итоги дня НХЛ для россиян: 4 очка Овечкина, «-3» Проворова, неудача Свечникова

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись три матча, в которых выступали пять российских хоккеистов.
Александр Овечкин набрал четыре очка, сделал семь бросков в створ и заработал показатель полезности «+2» за 17 минут и 5 секунд, проведённых на льду. В активе Евгения Кузнецова гол, четыре броска в створ за 14.56. На счету Дмитрия Орлова 21.18 и показатель полезности «+1». Николай Голдобин сыграл 17 минут и 41 секунду, дважды бросил в створ и заработал показатель полезности «-1». Второй номер драфта НХЛ-2018 Андрей Свечников снова завершил матч без набранных очков. Безрезультативная серия 18-летнего нападающего составляет пять матчей, в которых его общая полезность составляет «-5». Российский вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 37 бросков из 38. На счету Никиты Задорова три броска в створ и показатель полезности «+2» за 18 минут и 17 секунд, проведённых на льду. Защитник «лётчиков» Иван Проворов сыграл 28.45 (самый высокий результат в команде), но заработал показатель полезности «-3». Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут и 11 секунд (из которых почти пять минут пришлись на игру в большинстве), за которые дважды бросил в створ и заработал показатель полезности «-1». Безголевая серия Тарасенко достигла шести матчей.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|37 из 38
|97,4
|4:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|2
|2
|0
|12.49
|-
|1
|0
|Зыков (н)
|«Каролина»
|0+1
|3
|3
|-1
|11.25
|0 из 1
|1
|1
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|2+2
|0
|7
|+2
|17.36
|-
|1
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|4
|0
|14.56
|5из 10
|1
|0
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|2
|-1
|17.41
|-
|0
|0
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|-1
|8.10
|-
|0
|0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|2
|-1
|18.11
|-
|0
|0
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|3
|+2
|18.17
|-
|0
|2
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|4
|-3
|28.45
|-
|1
|0
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|+1
|21.18
|-
|1
|0