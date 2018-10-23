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Итоги дня НХЛ для россиян: 4 очка Овечкина, «-3» Проворова, неудача Свечникова

Итоги дня НХЛ для россиян: 4 очка Овечкина, «-3» Проворова, неудача Свечникова
Хоккей / НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись три матча, в которых выступали пять российских хоккеистов.

Александр Овечкин набрал четыре очка, сделал семь бросков в створ и заработал показатель полезности «+2» за 17 минут и 5 секунд, проведённых на льду. В активе Евгения Кузнецова гол, четыре броска в створ за 14.56. На счету Дмитрия Орлова 21.18 и показатель полезности «+1». Николай Голдобин сыграл 17 минут и 41 секунду, дважды бросил в створ и заработал показатель полезности «-1». Второй номер драфта НХЛ-2018 Андрей Свечников снова завершил матч без набранных очков. Безрезультативная серия 18-летнего нападающего составляет пять матчей, в которых его общая полезность составляет «-5». Российский вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 37 бросков из 38. На счету Никиты Задорова три броска в створ и показатель полезности «+2» за 18 минут и 17 секунд, проведённых на льду. Защитник «лётчиков» Иван Проворов сыграл 28.45 (самый высокий результат в команде), но заработал показатель полезности «-3». Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут и 11 секунд (из которых почти пять минут пришлись на игру в большинстве), за которые дважды бросил в створ и заработал показатель полезности «-1». Безголевая серия Тарасенко достигла шести матчей.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Колорадо»37 из 3897,44:1
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
А. Свечников (н)«Каролина»0+022012.49-10
Зыков (н)«Каролина»0+133-111.250 из 111
Овечкин (н)«Вашингтон»2+207+217.36-10
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+004014.565из 1010
Голдобин (н)«Ванкувер»0+002-117.41-00
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+000-18.10-00
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+002-118.11-00
Задоров (з)«Колорадо»0+003+218.17-02
Проворов (з)«Филадельфия»0+004-328.45-10
Орлов (з)«Вашингтон»0+000+121.18-10
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