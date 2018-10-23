Вольски: посмотрю матч «Торонто», а потом вернусь в КХЛ или поеду в Швейцарию

Бывший форвард магнитогорского «Металлурга» Войтек Вольски рассказал о своих карьерных планах, отвечая на вопрос болельщика в «Твиттере» о возможном возвращении в НХЛ.

«Спасибо «Магнитке» за потрясающие сезоны. Также хочу сказать «спасибо» всем болельщикам и партнёрам, с которыми я выходил на лёд. Я очень благодарен за всё. С нетерпением жду своей новой команды и возможности снова играть.

НХЛ? Возможно, гляну матч «Торонто» на этой неделе, ха-ха. Потом вернусь в КХЛ или поеду в Швейцарию», – написал Вольски.

В этом сезоне 32-летний нападающий принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата, забросив шесть шайб (две из которых были победными) и сделав девять результативных передач при показателе полезности «+2». В среднем за матч канадский форвард проводил на льду 17 минут 28 секунд. Вольски был лучшим снайпером уральской команды среди иностранных игроков и вторым бомбардиром после Мэтта Эллисона.