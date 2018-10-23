10 лучших сейвов недели: первое место — у Дэнни Тейлора

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала 10 лучших сейвов прошедшей игровой недели.



«На 10-м месте рейтинга вратарских спасений Юнас Энрот из минского «Динамо», справившийся с серией бросков Данила Романцева в упор. Юусо Пуустинен из «Нефтехимика» уже видел шайбу в воротах, но вратарь «Сочи» Константин Барулин говорит «нет!». Голкипер «Амура» Евгений Аликин впервые сыграл на ноль в КХЛ в Риге, самым ярким спасением стал сейв ловушкой после броска Линуса Виделля. Вратарь «Слована» Марек Чилиак регулярно выручал в матче со «Спартаком», пробить его не смог и Каспарс Даугавиньш.



На пятом месте сейв Эмиля Гарипова в «зелёном дерби», шайба после броска Артёма Фёдорова чудом не оказалась в воротах казанцев. Андрей Кузьменко в матче с «Динамо» трижды бросал в упор по воротам Ерёменко, но так и не смог отличиться. Юлиус Гудачек может устроить шоу не только после матча, но и во время – собственная ошибка и чудо-спасение после броска Гинтса Мейи. Крис Верстиг бросал уже наверняка в пустой угол ворот, но Василий Кошечкин успел переместиться и отразить бросок. Первое место у Дэнни Тэйлора из «Сибири» с шикарным сейвом ловушкой после броска Евгения Лапенкова», — указано на сайте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.