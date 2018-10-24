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«Аризона» в гостях обыграла «Коламбус», «Рейнджерс» дома одолел «Флориду»

«Аризона» в гостях обыграла «Коламбус», «Рейнджерс» дома одолел «Флориду»
Хоккей / НХЛ

«Аризона Койотс» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

Главным героем встречи стал форвард «Койотс» Кристиан Фишер, который оформил хет-трик. Три результативные передачи записал на свой счёт Дерек Степан. Голкипер «Аризоны» Дарси Кемпер отразил 35 бросков. Единственную шайбу в составе «Блю Джекетс» забросил Пьер-Люк Дюбуа.

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут и 53 секунды, за которые не сумел отметиться результативными действиями. Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26.

В параллельном матче «Нью-Йорк Рейнджерс» дома уверенно обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1). По две шайбы в составе победителей забросили Мика Зибанеджад и Матс Цуккарелло.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 36 бросков из 38. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-3».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2018, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1 : 4
1:2, 0:1, 0:1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Дюбуа (Веренски, Аткинсон) – 00:31 (5x5), 1:1 – Фишер (Степан) – 07:08 (5x5), 1:2 – Строум (Хиностроза, Истерли) – 12:23 (5x4), 1:3 – Фишер (Степан, Перлини) – 20:35 (5x5), 1:4 – Фишер (Степан) – 44:44 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2018, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
5 : 2
0:1, 3:0, 2:1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Трочек (Юбердо, Дадонов) – 18:15 (5x4), 1:1 – Зибанеджад (Маккуэйд) – 23:10 (4x5), 2:1 – Цуккарелло (Пионк, Зибанеджад) – 31:36 (5x4), 3:1 – Зибанеджад (Пионк, Крайдер) – 36:08 (5x4), 4:1 – Цуккарелло (Зибанеджад) – 41:27 (5x5), 4:2 – Хоффман (Юбердо, Экблад) – 50:37 (5x5), 5:2 – Хейз (Фаст, Шей) – 59:08 (en)
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