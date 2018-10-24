«Аризона» в гостях обыграла «Коламбус», «Рейнджерс» дома одолел «Флориду»

«Аризона Койотс» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

Главным героем встречи стал форвард «Койотс» Кристиан Фишер, который оформил хет-трик. Три результативные передачи записал на свой счёт Дерек Степан. Голкипер «Аризоны» Дарси Кемпер отразил 35 бросков. Единственную шайбу в составе «Блю Джекетс» забросил Пьер-Люк Дюбуа.

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут и 53 секунды, за которые не сумел отметиться результативными действиями. Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26.

В параллельном матче «Нью-Йорк Рейнджерс» дома уверенно обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1). По две шайбы в составе победителей забросили Мика Зибанеджад и Матс Цуккарелло.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 36 бросков из 38. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-3».