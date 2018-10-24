Александр Овечкин продемонстрировал прекрасную технику владения топором

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» после победы над «Ванкувер Кэнакс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ получили выходной день. Команда устроила традиционный турнир по дартсу, вот только вместо дротиков использовали топоры.

Прекрасную технику метания топоров продемонстрировал капитан «столичной» команды Александр Овечкин, поразивший центр мишени.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

А вот шведские форварды «Вашингтона» Никлас Бекстрём и Андре Бураковски были куда менее точными.

Видео также можно посмотреть в «инстаграме» Андре Бураковски.

Командное соревнование осталось за американским нападающим Ти Джеем Оши.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».