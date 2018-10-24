А. Семёнов: «Салават» сделал правильные выводы из первого периода матча со СКА

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов подвёл итоги домашнего матча с питерским СКА (2:1).



«Хорошая была игра — и с их стороны, и с нашей. Мы немного дотерпели, выстояли в меньшинстве и забили хороший гол.



За счёт чего прибавили во втором периоде? Честно говоря, не знаю. В принципе мы и в первом периоде неплохо поддавливали. Да, гости больше владели инициативой, но во втором периоде мы сделали выводы и перестроились. Хорошо двигали шайбу. Ребята — молодцы, в нападении хорошо двигались сегодня, бросали много и создавали перед воротами трафик.



Два следующих домашних матча за два дня? Отдохнём и будем тренироваться, готовиться. Приезжают хорошие команды, всё будет нормально», — цитирует игрока пресс-служба уфимского клуба.



28 октября «Салават» встретится с «Витязем», а на следующий день сыграет с московским «Динамо».

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