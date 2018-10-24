Дуайер: в минском «Динамо» есть пассажиры, не все игроки действуют на максимуме

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился мнением о поражении от «Авангарда» (3:4 ОТ).



«Мы играли с очень хорошей командой. Знали, что будет непросто. Конечно, доволен, что удалось отыграться со счёта 1:3, перевести матч в овертайм. Но, к сожалению, вновь проиграли в дополнительное время. Обидно, что не прервали серию неудач.



Проблема в том, что не все игроки дают максимум, который необходим для побед. К сожалению, в команде есть пассажиры, а для того чтобы побеждать в этой лиге, нужна стопроцентная отдача от каждого игрока.



Что с Сергеем Костицыным? У него проблемы со спиной. Сергей не доиграл матч в Астане, и мы дали ему отдохнуть. Надеемся, что скоро вернётся», — цитирует наставника «Прессбол».

Тренеры, пробившиеся в КХЛ из низов. Где они только не работали Кто-то тренировал детей, другие начинали работу в Корее.