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«Торонто» в гостях обыграл «Виннипег», у Зайцева передача

«Торонто» в гостях обыграл «Виннипег», у Зайцева передача
Хоккей / НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась со счётом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал капитан «Виннипега» Блейк Уилер, который записал на свой счёт две передачи. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Каспери Капанен, Тайлер Эннис, Назем Кадри и Джон Таварес. Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен отразил 38 бросков.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 25 минуты 29 секунд, заблокировал два броска и отметился передачей. Игорь Ожиганов окончил матч с показателем «+2». Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов совершил 3 броска и не набрал очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2018, четверг. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
2 : 4
0:1, 0:2, 2:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Капанен – 14:38 (5x5), 0:2 – Эннис (Ливо) – 22:25 (5x5), 0:3 – Кадри (Браун, Зайцев) – 31:43 (5x5), 1:3 – Элерс (Труба, Уилер) – 44:57 (5x5), 2:3 – Шайфли (Уилер, Коннор) – 46:28 (5x4), 2:4 – Таварес (Марнер, Линдхольм) – 48:28 (5x5)
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