Шат-аут Василевского и гол Кучерова принесли «Тампе» победу над «Колорадо»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Автором единственного гола стал нападающий гостей Никита Кучеров, которому ассистировал Стивен Стэмкос. Для россиянина это 150-й гол в лиге.

Андрей Василевский отразил все 23 броска и оформил первый шат-аут в сезоне. На счету Кучерова гол, показатель полезности «+1» и 3 броска в створ ворот за 16 минут 49 секунд, проведённых на льду. Михаил Сергачёв сыграл 17.20 и один раз бросил в створ.

Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 23 броска из 24. Никита Задоров сыграл 13 минут и 29 секунд, за которые отметился одним хитом.

«Колорадо» прервал трёхматчевую победную серию, «лавины» с 14 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Молнии» (13) – вторые на Востоке, но имеют две игры в запасе по сравнению с «Торонто Мэйпл Лифс» (14).