Андрей Василевский вышел на третье место в истории «Тампы» по матчам на ноль

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Автором единственного гола стал нападающий гостей Никита Кучеров, которому ассистировал Стивен Стэмкос. Для россиянина это 150-й гол в лиге.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 23 броска, оформил первый шат-аут в сезоне и замкнул тройку лучших игроков матча. Благодаря «сухарю» Василевский вышел на третье место в истории «Тампы» по матчам на ноль. Василевский в 13-й раз в карьере оставил свои ворота в неприкосновенности и превзошёл результат Даррена Пуппы (12).

Клубный рекорд принадлежит Бену Бишопу (17), второе место занимает ещё один российский вратарь Николай Хабибулин (14).