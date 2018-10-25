«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: трое российских игроков стали главными звёздами матча

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Автором единственного гола стал нападающий гостей Никита Кучеров, которому ассистировал Стивен Стэмкос. Для россиянина это 150-й гол в лиге.

Трое российских игроков стали главными звёздами матча. Автор победной шайбы Кучеров был признан главной звездой встречи. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 23 броска из 24 и стал второй звездой матча. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 23 броска, оформил первый шат-аут в сезоне и замкнул тройку лучших игроков.

«Колорадо» прервал трёхматчевую победную серию, «лавины» с 14 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Молнии» (13) – вторые на Востоке, но имеют две игры в запасе по сравнению с «Торонто Мэйпл Лифс» (14).