Овечкин — о голе Кросби: я не видел, видел только отличный дубль Чиассона

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пошутил насчёт матча «Питтсбург Пингвинз» — «Эдмонтон Ойлерз» (6:5 ОТ). Российский форвард сказал, что не видел победного гола Сидни Кросби, зато видел дубль игрока «нефтяников» Алекса Чиассона.

«Гол Кросби? Не видел. Я только видел два отличных гола Алекса Чиассона и счастлив за него», — сказал Овечкин.

Видео шедевра в исполнении Сидни Кросби можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который в этом матче оформил дубль. Благодаря второй шайбе в матче Кросби сравнялся с нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Ильёй Ковальчуком по голам в овертаймах (оба — по 14 шайб). Они делят восьмое место за всю историю лиги.



Рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз Александру Овечкину — 22 точных броска в дополнительное время. Второе место занимает Яромир Ягр — 19 шайб, топ-3 замыкают Патрик Элиаш и Хенрик Седин (оба — по 16 голов).