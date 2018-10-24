Хёрнквист: все говорят, что Макдэвид лучше Кросби, а затем Сидни выдаёт такое

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист после победы над «Эдмонтон Ойлерз» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги акцентировал внимание на победном голе «пингвинов», автором которого стал капитан команды Сидни Кросби.

«Вы все говорили, что Макдэвид лучше Кросби, а затем он в течение всего матча владеет шайбой и выдаёт вот такое в концовке. Поэтому он и является лучшим игроком мира», — цитирует Хёрнквиста официальный сайт НХЛ.

Видео шедевра в исполнении Сидни Кросби можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который в этом матче оформил дубль. Самым результативным игроком матча стал Патрик Хёрнквист, набравший 3 (2+1) очка. Голкипер гостей Мэтт Мюррей отразил 41 бросок из 45. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид записал на свой счёт гол и передачу.