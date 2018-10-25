«Виннипег» — «Торонто» — 2:4. Видеообзор матча

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась со счётом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) в пользу гостей.



Самым результативным игроком встречи стал капитан «Виннипега» Блейк Уилер, который записал на свой счёт две передачи. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Каспери Капанен, Тайлер Эннис, Назем Кадри и Джон Таварес. Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен отразил 38 бросков.



Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 25 минуты 29 секунд, заблокировал два броска и отметился передачей. Игорь Ожиганов окончил матч с показателем «+2». Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов совершил 3 броска и не набрал очков.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.