Салливан: Кросби стремится быть лучшей версией самого себя

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о капитане команды Сидни Кросби.

«Это очень целеустремленный человек. Он не придаёт значения сюжетам матчей вне зависимости от соперников. Это просто очень хороший хоккеист, который стремится быть лучшей версией самого себя», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

Благодаря второй шайбе в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:5 ОТ) Кросби сравнялся с нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Ильёй Ковальчуком по голам в овертаймах (оба — по 14 шайб). Они делят восьмое место за всю историю лиги.



Рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — 22 точных броска в дополнительное время. Второе место занимает Яромир Ягр — 19 шайб, топ-3 замыкают Патрик Элиаш и Хенрик Седин (оба — по 16 голов).